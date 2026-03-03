Justicia reportó la muerte de un privado de libertad recluido en el Centro de Antención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, conocido también como La Reforma.

¿Cómo se dio su muerte?

La persona fue llevada hospital de Alajuela el 1 de marzo.

“Fue trasladado al centro médico luego de manifestar haber sido víctima de una agresión por parte de otro privado de libertad del mismo módulo. Tras ser valorado por personal médico en el hospital, fue dado de alta y retornado al centro penitenciario”, dice el comunicado de Justicia“, dice el informe preliminar .

Complicaciones del privado de libertad

Este lunes, la aparente víctima, presentó complicaciones de salud, por lo que lo atendieron en la clínica de la cárcel y trasladaron de emergencia al Hospital de Alajuela, donde lo declararon fallecido, a eso de las 10:30 a.m.

¿Quién es el fallecido?

Se trata de un masculino, de apellido Corea, de 44 años de edad.

El Organismo de Investigación Judicial será la institución encargada de determinar con exactitud las causas de su muerte.