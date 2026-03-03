Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El Ministerio de Justicia y Paz brindó detalles por la muerte de un privado de libertad recluido en el Centro de Antención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, conocido también como La Reforma.

Esta persona falleció la mañana del 2 de marzo, en el Hospital de Alajuela.

¿Qué dice el informe preliminar?

“El domingo 01 de marzo el privado de libertad fue trasladado al centro médico luego de manifestar haber sido víctima de una agresión por parte de otro privado de libertad del mismo módulo“

“Tras ser valorado por personal médico en el hospital, fue dado de alta y retornado al centro penitenciario”, dice el comunicado de Justicia“.

Complicaciones del privado de libertad

Este lunes, la aparente víctima presentó complicaciones de salud, por lo que lo atendieron en la clínica de la cárcel y trasladaron nuevamente de emergencia al Hospital de Alajuela, donde lo declararon fallecido, a eso de las 10:30 a.m.

El Organismo de Investigación Judicial será la institución encargada de determinar con exactitud las causas de su muerte.

Con este, son dos casos en las últimas horas de privados de libertad sin signos vitales.

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