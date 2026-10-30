Ministro de Justicia cuestiona a la Defensoría en redes sociales

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, cuestionó en sus redes sociales la presencia de funcionarios del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría de los Habitantes en el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO).

Según indicó, este viernes 30 de octubre, cinco días después del inicio de los traslados de privados de libertad, cinco funcionarios de esa entidad visitaron el centro.

En su publicación, Aguilar expresó: “Ojalá esa misma ‘diligencia’ y ‘preocupación’ se reflejara en la defensa de los ciudadanos que viven amenazados por la delincuencia”.

Además, el ministro cuestionó las prioridades de la Defensoría de los Habitantes y pidió a los costarricenses que juzguen.

Por: Camila Rosales Méndez

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