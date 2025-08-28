El Poder Ejecutivo confirmó este miércoles que se construirá una nueva cárcel de alta contención en San Rafael de Alajuela. La información fue ampliada por el viceministro de Justicia, Nils Ching, quien aseguró que el proyecto pretende optimizar recursos y fortalecer la seguridad en los centros penales.

Modelo de gestión y objetivos

“El sistema que vamos a tener nos permitirá optimizar el talento humano. Va a estar acompañado de tecnología e infraestructura, y eso lo hemos visualizado como una trilogía que fortalece el control, la disciplina y el orden en un centro penal”, explicó el viceministro.

Etapas del proceso

Según Nils Ching, lo siguiente será el visado de los planos, paso previo al proceso licitatorio, el cual se realizará respetando el marco normativo vigente.

Recurso humano

Consultado sobre la cantidad de oficiales que atenderán la población penitenciaria, el jerarca señaló:

“La institución y el cuerpo policial saben el perfil de talento humano que se requiere. De entrada no estamos previendo contratar nuevo personal, sino iniciar con el recurso existente y, posteriormente, gestionar lo necesario si se determina así”.

Población penitenciaria de alta contención

El viceministro indicó que el centro albergará a personas privadas de libertad de alta peligrosidad, entre ellas vinculadas al crimen organizado, extraditables y responsables de ordenar delitos graves desde prisión.

“El sistema penitenciario ha tenido dificultades para clasificar a la población por la falta de infraestructura. Hoy tenemos privados de libertad que posiblemente deberían estar en otra clasificación.

Con este modelo de alta contención vamos a separar a quienes están ligados a estructuras criminales, al tráfico internacional de drogas o a ordenar muertes desde prisión. Esto es un paso que el país debe dar, conforme a normas internacionales y nacionales”, aseguró.

