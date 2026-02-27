Un grupo de ex trabajadores del cantante Iglesias presentó denuncias en su contra por despido injustificado, asegurando que fueron despedidos sin causa legal que lo justifique y exigiendo ahora una compensación económica por los daños ocasionados.

Estas nuevas acusaciones se suman a las presentadas hace varios meses por dos exempleadas que señalaron al artista de haber sido víctimas de abuso sexual, lo que incrementa la presión legal sobre el intérprete.

Hasta el momento, Iglesias no ha emitido declaraciones públicas ni se ha referido a estas recientes denuncias laborales.