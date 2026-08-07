“Julieta”: el regreso de una canción que marcó generaciones

Una melodía que marcó generaciones vuelve a sonar con fuerza, y Jairo Azofeifa, vocero de la agrupación Buena Calle, cuenta cómo nació este regreso.

El artista explica qué lugar ocupa “Julieta” en la memoria musical de los costarricenses y cómo surgió la idea de volver a grabar este tema.

El vocero revela los retos que enfrentaron al reinterpretar una canción tan arraigada en el público y los cambios que le hicieron al arreglo original. Azofeifa expresa lo que esperan que sienta el público al escuchar esta nueva versión de “Julieta”.