El último video de Julián Valverde antes de ser detenido en Estados Unidos

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El creador de contenido costarricense Julián Valverde, conocido en redes sociales como Julián Valjota, publicó un video poco antes de que se conociera su detención en Estados Unidos.
En la grabación, compartida mediante una historia de Instagram, Valverde aparece dentro de un vehículo. Detrás se observa una patrulla policial estacionada.
El influencer incluso hizo referencia a la situación mientras grababa el video.
“Tengan cuidado con lo que manifiestan, porque yo estaba diciendo: vuelvo a Costa Rica, pero no les había dicho cómo…”, dijo Valverde.
Horas después, su amigo y también creador de contenido Christopher Araya, conocido como Araya Vlogs, confirmó que Julián se encontraba detenido y pidió tomar la situación con seriedad.
Según Araya, el creador de contenido llevaba cerca de 24 horas detenido y todavía no había comparecido ante un juez.
Además, personas cercanas a Valverde ya buscaban asesoría de abogados especializados en asuntos migratorios.
Información que pudo conocer Noticias Repretel, Valverde habría sido detenido por la Policía de Orlando mientras conducía su vehículo.
Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente el motivo de la detención ni si existe alguna acusación en su contra.
Tampoco está confirmado que el procedimiento haya sido realizado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
El caso continúa en desarrollo mientras sus allegados buscan conocer la situación legal del creador de contenido costarricense.
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