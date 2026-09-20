Julián Valverde rompe en llanto al contar que quedó libre

Fecha de publicación: 20 de September de 2026

Fecha de modificación: 20 de September de 2026

El creador de contenido, Julián Valverde, más conocido como “julian_valjota”, quedó libre luego de ser detenido en los Estados Unidos.

Valverde confirmó la noticia por medio de un video en sus redes sociales.

Video de Julián Valverde

Agradeció las muestras de apoyo de sus seguidores y amigos que estuvieron a lo largo de este proceso.

Declaraciones

“Sean responsables, yo no creo que sea un criminal, tenía un licencia expirada seis meses, es la ley”.

“Estoy feliz, de ver cómo mis amigos estuvieron ahí para mí, los que amo, cómo personas que no conozco, que nunca he visto, pelean por mí, me apoyan”.

¿Cuál es su estado de salud?

Afirma que se encuentra bien de salud.

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