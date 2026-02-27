 Juicio por Nadia Peraza entra en fase clave y aparecen nuevos detalles

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

El juicio por el asesinato de Nadia Peraza continúa desarrollándose y conforme avanzan las declaraciones de los testigos salen a la luz nuevos detalles del caso.

La información que se revela durante las audiencias mantiene en vilo a la opinión pública, mientras las autoridades judiciales analizan cada testimonio para esclarecer completamente los hechos.

Un testigo relatò que Jeremy le había pedido posada, aparentemente porque mantienen una relación sentimental, y que su comportamiento le pareció extraño. “Cuando me di cuenta, un sábado él apareció con las cosas. A pesar de que yo había dicho que estaba bien que él trajera sus cosas y las llevara a la casa, me pareció muy raro que lo hiciera cuando yo no estaba”, expresó.