Juicio por multimillonario robo a bóveda del Banco Nacional está cerca de acabar

El juicio por el multimillonario robo a la bóveda del Banco Nacional está llegando a su final, luego de que el defensor del sospechoso, identificado como Olivas, asegurara que su cliente es inocente y que otros funcionarios son los verdaderos responsables de la sustracción de los más de tres mil doscientos millones de colones.

La defensa argumenta que el proceso penal está viciado y que el dinero fue retirado utilizando sobres de manila en 33 ocasiones distintas, lo que evidenciaría la participación de más personas en el esquema.

El Tribunal deberá determinar si las pruebas presentadas por la Fiscalía son suficientes para dictar una sentencia condenatoria contra el acusado.