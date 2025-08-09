El juicio por presunto tráfico de influencias contra Celso Gamboa, Johnny Araya y Berenice Smith, que se desarrolla desde hace casi tres semanas en los tribunales de Goicoechea, se extenderá hasta el próximo miércoles.

La sentencia estaba prevista para este viernes, pero la solicitud de absolutoria por certeza presentada por las defensas alargará el proceso.

El operativo de seguridad trajo consigo el cierre total, durante más de ocho horas al día, de la calle ubicada al costado norte de los tribunales. La medida, que se aplica desde el segundo día de juicio, afecta directamente a vecinos y comerciantes de la urbanización.

Algunos locales reportan caídas de hasta un 50% en sus ventas. “La gente no quiere pasar donde ve un arma larga ni un operativo policial tan desproporcionado. Es grave, llevamos días con bajas fuertes y esto podría extenderse hasta el Día de la Madre”, mencionó la propietaria de un restaurante en la zona.

Los vecinos aseguran que nunca habían enfrentado una situación similar en años recientes, incluso en otros procesos judiciales de alto perfil. Piden que, en futuros juicios de extradición, se planifiquen medidas menos invasivas, como cierres parciales o audiencias virtuales.

Ya presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, aunque aún no reciben respuesta, además, recolectan firmas para enviarlas a la Corte Suprema de Justicia con la petición de modificar los protocolos de seguridad.

El cierre de la calle inicia algunos días desde las 5:00 a.m. y se mantiene hasta las 4:00 p.m., lo que limita el ingreso de vehículos y reduce el flujo de clientes. En pocos casos, el paso se habilitó durante el mediodía.

La expectativa de los comerciantes y vecinos es que, una vez dictada la sentencia el próximo miércoles, la zona vuelva a la normalidad. Sin embargo, temen que este caso siente un precedente para cierres prolongados en futuros procesos de extradición tras la aprobación de la ley que los permite para nacionales.