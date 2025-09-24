Este jueves dará inicio en San José el juicio contra el exmagistrado y extraditable Celso Gamboa, acusado por el delito de falsedad ideológica.

La audiencia se realizará en los tribunales de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada, en barrio González Lahmann.

Seguridad reforzada en tribunales

Las autoridades informaron que se prepara un operativo especial de seguridad dentro de las salas de juicio y en los alrededores del edificio.

Se espera que el debate se extienda únicamente durante este jueves.