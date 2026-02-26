Una jugosa recompensa motivó a un sicario a perseguir a un hombre hasta el interior de una vivienda en Limón, donde le propinó 25 disparos acabando con su vida.

El acompañante de la víctima se quedó paralizado ante el hecho de sangre, lo que le permitió resultar ileso mientras el atacante ejecutaba su plan.

“Estas personas, sin importar cuál sea la pena deben realizar su misión más allá de cualquier tipo de consideración a la hora de ejecutarla. La alta recompensa que recibirán con respecto a concretar el objetivo y la impredecible consecuencia de equivocarse o no concretar lo que les corresponde realizar, lo cual podría incluso llevarlos a la muerte por parte de la organización criminal, son los factores que determinan su accionar”, explicó Julio Córdoba, psicólogo forense y experto penal.