¿Jugadores jóvenes o experimentados? Fernando Batista responde cómo funcionará La Sele

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La Federación Costarricense de Fútbol, FCRF, presentó de manera oficial a Fernando el ‘Bocha’ Batista como nuevo entrenador de la tricolor, la tarde de este lunes 2 de marzo.
Batista atendió a la prensa, en una ceremonia en donde posó con la camiseta de La Sele y estuvo acompañado del presidente Osael Maroto.
Una de las preguntas clave de la tarde fue en relación a las convocatorias, específicamente sobre jugadores jovenes y experimentados.
Todos van a tener su oportunidad, esa fue la frase que utilizó Batista para responder la pregunta de buenas a primeras.
“Lógicamente, cuando empecemos a trabajar, veremos la actualidad y el momento de cada uno. Sí creo mucho en la conexión de la selección mayor y juveniles, porque eso es lo que nos va a dar los posibles jugadores que puedan vestir la camiseta en el futuro”, manifestó.
Batista afirmó sentirse preprado para el reto y también con entusiasmo para afrontar lo que viene. Un proceso que iniciará este mismo mes, para el que la FCRF ya confirmó dos duelos amistosos.