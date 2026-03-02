¿Jugadores jóvenes o experimentados? Fernando Batista responde cómo funcionará La Sele

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

La Federación Costarricense de Fútbol, FCRF, presentó de manera oficial a Fernando el ‘Bocha’ Batista como nuevo entrenador de la tricolor, la tarde de este lunes 2 de marzo.

Batista atendió a la prensa, en una ceremonia en donde posó con la camiseta de La Sele y estuvo acompañado del presidente Osael Maroto.

Una de las preguntas clave de la tarde fue en relación a las convocatorias, específicamente sobre jugadores jovenes y experimentados.

¿Convocará sólo jóvenes o experimentados?

Todos van a tener su oportunidad, esa fue la frase que utilizó Batista para responder la pregunta de buenas a primeras.

“Lógicamente, cuando empecemos a trabajar, veremos la actualidad y el momento de cada uno. Sí creo mucho en la conexión de la selección mayor y juveniles, porque eso es lo que nos va a dar los posibles jugadores que puedan vestir la camiseta en el futuro”, manifestó.

Batista afirmó sentirse preprado para el reto y también con entusiasmo para afrontar lo que viene. Un proceso que iniciará este mismo mes, para el que la FCRF ya confirmó dos duelos amistosos.