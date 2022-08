Andrés Soto Solís

asoto@repretel.com

¿Qué pasa en Saprissa? Sus jugadores regularmente no salen a postear mensajes de malestar comúnmente, sin embargo en sus últimos dos juegos, Christian Bolaños, Marvin Angulo y ahora Walter Cortés dejaron un comentario tras la conferencia de prensa.

El jugador además añadió en otra historia: “Cosas mejores vienen gracias a Dios”.

Este mensaje se le suma al de Christian Bolaños donde señaló que le gustaría tener más minutos y al de Marvin Angulo quien sentenció “donde la ignorancia habla la inteligencia calla”.

Pero ¿Realmente pasa algo en el camerino morado?

Jeaustin Campos salió a explicar la situación del malestar de algunos jugadores morados por tener poca participación.

“No tengo problemas con nadie, yo no he tenido problemas con nadie, el día siguiente tenía problemas con Chamarro, ahora lo quieren quitar para poner a otro y yo lo defendí y me dicen argollero, yo tranquilo asumo”.

Pidió no hacer de tantas cosas externas que se pueden malinterpretar, incluso por la afición, esto después de que contra Cartaginés los morados no pararan de corear a Bolaños para que entrara.

“Hay muchas cosas externas, la afición tiene derecho de ser emocionales y estamos hablando cosas que son innecesarias, ya los jugadores salieron a explicar un poco la situación”.

Para Jeaustin Campos es bueno que el jugador se enoje y busque como mejorar.

“Se lo dije a Paté Centeno hace 15 años cuando no lo ponía a jugar, ‘que bien que se enojen por no jugar, si no se enojan no les corre sangre, les corre agua’ eso es lo que yo quiero, que lo demuestren en la cancha, acá no es que se me antoja jugar” así hablaba Jeaustin Campos al finalizar el juego que perdió ante San Carlos.

Sin embargo, Campos señala que en el Saprissa no es que se les antoje jugar, sino que tienen que cumplir con ciertas métricas para poder tener minutos.

El técnico agregó: “Aquí hay un GPS que te da los kilómetros recorridos, hay un análisis de video, hay exámenes nutricionales, no es que a mi se me antoje, hay parámetros para tomar las decisiones”.