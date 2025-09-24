Escrito por: Eduardo Troconis.
El defensor costarricense Francisco Calvo fue nominado al premio Gol del Año de la Concacaf gracias a su espectacular anotación de chilena ante Guatemala en la Liga de Naciones.
¿Cómo votar?
La votación ya está abierta en los canales oficiales de la CONCACAF, donde Calvo competirá contra los siguientes futbolistas:
- Jorge Álvarez (Honduras) – Honduras vs. Curaçao
- Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps FC) – Pumas UNAM vs. Vancouver Whitecaps FC
- Denis Bouanga (LAFC) – LAFC vs. Columbus Crew
- Melvin Cartagena (C.D. Águila) – C.D. Águila vs. C.D. Olimpia
- Esther González (Gotham FC) – LD Alajuelense vs. Gotham FC
- Raúl Jiménez (México) – Canadá vs. México
- Lionel Messi (Inter Miami CF) – Inter Miami CF vs. LAFC
- Eddipo Rodríguez (Cibao FC) – Cibao FC vs. Ouanaminthe FC
- José Rodríguez (Panamá) – Panamá vs. Costa Rica
- Dante Sealy (Trinidad and Tobago) – Saudi Arabia vs. Trinidad and Tobago
- Christine Sinclair (Portland Thorns FC) – Portland Thorns FC vs. Club América Femenil
Vea todos los goles en este enlace: https://www.concacaf.com/awards/goal-of-the-year/
De concretarse la victoria, el zaguero nacional escribiría un nuevo capítulo de orgullo para el fútbol costarricense.