El Club Sport Herediano comunicó el retiro de su goleador histórico, Yendrick Ruíz. El delantero de 37 años comunicó su decisión de colgar los botines al final del torneo Clausura 2025 en un emotivo video que compartió en sus redes sociales.

En sus palabras, Ruíz expresó: “Hoy con el alma llena de gratitud, quiero compartir la decisión más dura que he tomado. Al final de este torneo, mi carrera como futbolista profesional llega a su fin”.

Un legado inolvidable en el Herediano

A lo largo de su carrera, Yendrick Ruíz disputó 403 partidos con el Club Sport Herediano, donde logró 11 títulos y 141 goles.

Desde el primer día que se puso la camiseta del Herediano, Ruíz aseguró que su destino estuvo marcado por los colores rojo y amarillo: “Desde el primer día que me puse esta camiseta, supe que mi destino estaba ligado a estos colores y que mi historia estaba escrita en rojo y amarillo“. Para él, Herediano no es solo un equipo, sino su hogar: “Herediano no es solo un equipo: es mi casa”.

El amor por el club sigue intacto

Aunque el retiro de las canchas será una realidad en los próximos meses, Yendrick dejó claro que su amor por el Herediano será eterno: “Hoy me toca decir adiós a las canchas, pero jamás al club. Mi amor por el Herediano será eterno”. En su mensaje, agradeció a Jafet, quien jugó un papel fundamental para su llegada al club florense en 2012, proveniente de Puntarenas.

La última etapa de su carrera y su legado

Los últimos años de Yendrick en el fútbol profesional se vieron marcados por varias lesiones que lo alejaron de las canchas por meses. El último gol del delantero con la camiseta rojiamarilla fue el 23 de agosto de 2024, en un crucial partido contra San Francisco en la Copa Centroamericana, que le dio la victoria a los florenses.

A lo largo de su carrera, el 7 florense se ganó el cariño de los aficionados gracias a su entrega en cada partido, y uno de los momentos más recordados de su carrera fue en la final de 2019 contra Alajuelense, donde anotó un gol que envió el partido a tiempos extras.

En esa ocasión, Yendrick también convirtió el penalti que dio al Herediano su título número 28.

Una carrera que deja huella

A lo largo de los años, Yendrick Ruíz se convirtió en un símbolo de la garra florense y un ícono en la historia del club. Su retiro marca el fin de una era dorada para el Herediano, que, bajo su liderazgo y goles decisivos, conquistó 11 títulos.