Jugador histórico de la selección anunció su retiro

Por medio de un video en sus redes sociales, el lateral nacional Bryan Oviedo, anunció su retiro definitivo del fútbol profesional.

El histórico jugador de Selección Nacional hizo un repaso por sus momentos más destacados y los valores que lo llevaron a tener un carrera profesional destacada.

¿Qué dijo en el anuncio de su retiro?

“Lo que todo comenzó como un sueño de niño en San Isidro de Peñas Blancas de San Ramón, poco a poco y con mucho esfuerzo, sacrificio y perseveracia, tanto mía como de mía, de mis padres y hermanas, se fue convirtiendo en realidad”, dijo Oviedo.

Agradeció a todas las personas que hicieron que su sueño, ser futbolista profesional, se hiciera realidad.

Trayectoria del jugador

Oviedo tuvo un paso destacado por clubes de Inglaterra, Dinamarca y los Estados Unidos. Además militó en Saprissa, Alajuelense y San Carlos.

Además estuvo con el cuadro nacional en Rusia 2018 y Catar 2022.