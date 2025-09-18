El defensor y canterano del Real Madrid, Raúl Asencio, enfrentará juicio por el caso de presunta difusión y/o grabación de videos sexuales.

¿Qué pasó con Asencio?

El Juzgado de Instrucción número tres de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) abrió juicio oral contra cuatro futbolistas acusados de grabar y difundir sin consentimiento vídeos de contenido sexual que afectan a una menor y a otra joven.

Entre los señalados figura el jugador del Real Madrid, Raúl Asencio, para quien la Fiscalía pide dos años, seis meses y un día de prisión por dos delitos contra la intimidad. Los otros procesados son Juan Rodríguez, Ferrán Ruiz y Andrés García, excanteranos del club blanco.

Desde que se notificó la apertura de juicio, Asencio disputó un partido de Liga y otro de Champions.

La Fiscalía atribuye a dos de los investigados un delito de distribución de pornografía infantil en concurso ideal con dos delitos contra la intimidad, y a otro más, la misma figura delictiva con idénticos cargos de intimidad.

¿Qué sigue en el proceso?

Todos los futbolistas deberán enfrentar el proceso legal. El juez les ha impuesto una fianza de 20.000 euros en el caso de Rodríguez, Ruiz y García, y de 15.000 en el caso de Asencio, que únicamente está acusado de difundir los vídeos.