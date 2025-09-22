Escrito por: Eduardo Troconis

El FC Barcelona confirmó este lunes que Gavi será sometido a una artroscopía debido a un problema en sus meniscos.

¿Por qué le pasó?

El mediocampista, de apenas 21 años, lidió con varias lesiones en su corta carrera. La más grave ocurrió en 2023, cuando sufrió una rotura total del ligamento cruzado, lesión que lo mantuvo casi un año fuera de las canchas. Derivado de esta lesión, el jugador presentó molestias en la zona de la rodilla desde hace un par de semanas.

Según informó el club, la intervención médica se realizará de forma preventiva, con el objetivo de eliminar las molestias en su rodilla y permitirle estar en mejores condiciones en las próximas semanas.