Jugador de Primera División será operado con urgencia

El futbolista de la Asociación Deportiva San Carlos, Osvaldo Rojas, deberá pasar por el quirófano debido a una compleja lesión que sufrió en su rodilla derecha.

Osvaldo Rojas presenta una compleja lesión de rodilla

Luego de realizarle los estudios médicos y completar la valoración correspondiente, el equipo médico confirmó que Osvaldo Rojas presenta una lesión compleja en la rodilla derecha.

El diagnóstico determinó afectación en el menisco, además de compromiso en el ligamento colateral lateral y el ligamento cruzado anterior.

La gravedad de la lesión llevó al cuerpo médico a definir un tratamiento quirúrgico para el jugador.

¿Cuándo operarán a Osvaldo Rojas?

La Asociación Deportiva San Carlos confirmó que Osvaldo Rojas será operado el próximo martes 8 de setiembre.

El procedimiento forma parte del tratamiento establecido por el equipo médico para atender la lesión de rodilla derecha que mantiene al futbolista fuera de las canchas.

Por ahora, el club no informó cuánto tiempo necesitará el jugador para completar su recuperación y regresar a la actividad deportiva.

San Carlos acompaña al jugador durante su recuperación

La Asociación Deportiva San Carlos expresó su respaldo al futbolista y le deseó una pronta recuperación tras confirmarse la necesidad de una intervención quirúrgica.

El club también señaló que acompañará a Osvaldo Rojas durante todo el proceso de recuperación.

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