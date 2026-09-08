Video capta la brutal agresión que recibió una jueza por parte de su esposo

Una serie de videos captados por cámaras de seguridad muestra la brutal agresión que sufrió una jueza de la República dentro de su vivienda, a manos de su esposo, quien también es juez.

Abogado la califica como tentativa de femicidio

Según el representante legal de la víctima, la mujer habría denunciado en al menos dos ocasiones hechos de violencia durante un periodo de aproximadamente tres años. El abogado asegura que, en una de esas ocasiones, la denuncia fue archivada luego de que la jueza desistiera por temor ante las amenazas que, según su versión, habría recibido.

El representante legal sostiene que las imágenes muestran una agresión física de extrema gravedad y califica el hecho como una presunta tentativa de femicidio.

Fiscalía mantiene dos expedientes

La Fiscalía de Género de Heredia confirmó la existencia de dos expedientes relacionados con el juez, los cuales serán acumulados en una sola causa. Ambos procesos se encuentran en una etapa privada, por lo que el Ministerio Público no puede brindar detalles.

Además, el juez tiene medidas cautelares que le prohíben acercarse a 500 metros del lugar de trabajo, estudio y domicilio de la víctima, salvo cuando ambos coincidan laboralmente en el mismo circuito judicial. También tiene prohibido comunicarse con ella, amenazarla, intimidarla, perturbarla o agredirla.

Poder Judicial abrió investigación disciplinaria

Tras la difusión de los videos, el Poder Judicial confirmó la apertura de una investigación administrativa de oficio contra el funcionario. De momento, no existe traslado de cargos y el proceso se encuentra en etapa de investigación.

La investigación penal continúa en manos del Ministerio Público, mientras las autoridades deberán determinar las responsabilidades correspondientes por los hechos denunciados.