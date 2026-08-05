Jueza a cargo de extradición de alias ‘Macho Coca’ aprobó promesa enviada por EE.UU.

La jueza del Tribunal Penal de Limón aprobó la extradición de Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, requerido por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por tráfico internacional de drogas.

Estados Unidos envió la promesa estableciendo que no solicitarán pena de muerte ni cadena perpetua, y que la pena máxima sería de 50 años de prisión.

Solo resta la logística con la DEA para el traslado del costarricense, quien según el expediente negoció con agentes encubiertos una carga de 700 kilos de cocaína y vendió un kilo de muestra por $6,000.