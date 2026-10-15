Juez expone amenazas que sufrió durante extradición de Celso Gamboa y Pecho de Rata

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

El juez penal William Serrano Baby reveló las amenazas de muerte que recibió contra él y su familia mientras tramitaba la solicitud de extradición del exministro Celso Gamboa y alias “Pecho de Rata”.

Amenazas directas contra el juez y su familia

Según relató en un documental producido por el Ministerio Público sobre las primeras extradiciones de costarricenses, las amenazas provenían de otros países y se realizaban mediante redes sociales y otros medios.

La situación obligó al juez a solicitar protección para resguardar su integridad y la de sus familiares.

“No eran amenazas veladas, eran directas hacia los funcionarios que llevábamos el caso. Amenazas de muerte”, explicó Serrano.

Juez tuvo que permanecer bajo protección

Serrano permaneció bajo resguardo de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos (UPROV), del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mientras avanzaba el proceso.

Autorizó la extradición de Gamboa y Pecho de Rata

El juez autorizó, en primera instancia, la solicitud presentada por la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) para que Gamboa y López se juzgaran en Texas por hechos relacionados con el narcotráfico internacional.

Durante el trámite también se presentaron intentos legales para apartarlo del expediente, pero el Tribunal Penal de San José rechazó la solicitud y lo mantuvo a cargo del caso.

Amenazas no cambiaron la resolución

Pese a las amenazas y las presiones, el juez aseguró que estas no influyeron en sus decisiones y que el proceso se resolvió conforme a los procedimientos jurídicos correspondientes.