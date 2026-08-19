La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció mediante su plataforma oficial una serie de suspensiones en el servicio eléctrico en múltiples comunidades de la Gran Área Metropolitana (GAM).

Las zonas sin luz

Según la información institucional, los sectores afectados para este jueves 20 de agosto son:

San José, Pavas, Santa Catalina: 7:30 a. m. a 5:00 p. m.

7:30 a. m. a 5:00 p. m. San José, Desamparados, Desamparados: 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

8:00 a. m. a 3:00 p. m. San José, El Carmen: 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

8:00 a. m. a 3:00 p. m. San José, Catedral: 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

La CNFL indica que las interrupciones responden, respectivamente, a obras por contrato de redes eléctricas, obras eléctricas y trabajos de distribución subterránea.

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Por: Camila Rosales Méndez

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