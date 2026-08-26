La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció mediante su plataforma oficial, la interrupción del servicio de electricidad en múltiples sectores de la Gran Área Metropolitana (GAM).
Según el comunicado institucional, los sectores afectados este miércoles 26 de agosto serán los siguientes:
La CNFL indica que estas interrupciones se deben a obras por contrato y trabajos de mantenimientos.
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Por: Camila Rosales Méndez
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