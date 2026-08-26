La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció mediante su plataforma oficial, la interrupción del servicio de electricidad en múltiples sectores de la Gran Área Metropolitana (GAM).

Las zonas sin electricidad

Según el comunicado institucional, los sectores afectados este miércoles 26 de agosto serán los siguientes:

San José, San José, Pavas (Santa Catalina): 7:30 a. m. a 5:00 p. m.

7:30 a. m. a 5:00 p. m. San José, Desamparados, Gravilias: 7:30 a. m. a 3:30 p. m.

7:30 a. m. a 3:30 p. m. San José, San José, Hatillo 8: 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

La CNFL indica que estas interrupciones se deben a obras por contrato y trabajos de mantenimientos.

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Por: Camila Rosales Méndez

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