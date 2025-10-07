El juego en la primera infancia va mucho más allá de la simple diversión, constituyendo una herramienta fundamental para el desarrollo integral. A través de actividades lúdicas, los niños fortalecen sus sentidos, mejoran la coordinación y desarrollan habilidades cognitivas y del lenguaje.

Existe una amplia variedad de juguetes y juegos diseñados para cada etapa del crecimiento, desde los 0 meses hasta los 3 años. Cada uno cumple una función específica, estimulando diferentes áreas como la motricidad fina, la resolución de problemas o la expresión emocional.

Estas actividades no solo preparan a los pequeños para el aprendizaje formal, sino que también les enseñan a manejar emociones y frustraciones. Integrar el juego diario es, por lo tanto, una inversión en el bienestar y el futuro desarrollo del niño.