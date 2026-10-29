Juegos que ejercitan la mente: opciones para estimular la memoria, la atención y la agilidad mental

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Los juegos que ejercitan la mente estimulan la memoria, la atención, la lógica y la velocidad para pensar, según explicó Marianela Jara, diseñadora de juegos gigantes de madera totalmente personalizados.
La especialista detalló qué le sucede al cerebro cuando se juega y si este órgano puede entrenarse como un músculo a cualquier edad, además de las dinámicas que ayudan a reducir el tiempo para tomar decisiones bajo presión.
También abordó cuánto tiempo al día o a la semana es ideal jugar y cuál es el juego recomendado para los adultos mayores que desean prevenir el deterioro cognitivo y disfrutar con sus nietos.