El juego entre Alajuelense y Cartaginés cambiará de fecha, así lo confirmó la UNAFUT en un comunicado oficial que se publicó durante la mañana de este miércoles.

El duelo corresponde a la jornada 5 del Torneo de Apertura 2025 y se jugará el miércoles 3 de septiembre a las 8:00 p.m. en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El encuentro estaba programado originalmente para el domingo 24 de agosto a las 4:00 p.m., pero se reprogramó debido a la agenda de ambos equipos en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Según el calendario del certamen regional, Alajuelense visitará a Alianza FC (El Salvador) el jueves 21 de agosto a las 8:00 p.m., mientras que Cartaginés recibirá al Club Atlético Independiente (Panamá) el martes 26 de agosto a las 8:00 p.m.

La normativa establece un mínimo de 72 horas entre un partido internacional fuera del país y el siguiente compromiso en la Liga Promerica, requisito que no se cumpliría para los rojinegros. En el caso de los brumosos, tampoco se respetaría el período mínimo de 60 horas entre un juego de campeonato nacional y otro internacional en Costa Rica.

Ante esta situación, ambos clubes acordaron disputar el clásico provincial durante la próxima fecha FIFA.