Jueces que fueron detenidos trataron con malas palabras a fiscal adjunto

El expediente judicial que relaciona a jueces y la hermana de alias Diablo con sexo en las oficinas revela que conocían de una investigación en su contra y se dirigían con malas palabras sobre un fiscal.

Además de los encuentros íntimos en los tribunales, un juez le pidió a la hermana de alias Diablo un puesto de lotería, según consta en el expediente.

La Fiscalía General apeló la resolución que dejó en libertad a la hermana de alias Diablo, y otro tribunal conocerá la causa para determinar si mantiene o cambia el fallo.

Carlo Díaz, fiscal general, comenta que “no estábamos conformes con la resolución que no acoge la prisión preventiva de alias ‘monje’ ni con la que le impuso medidas cautelares menos gravosas al juez Valverde”