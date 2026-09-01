Detienen jueces que habrían favorecido a alias “Diablo”

Dos jueces penales de Pococí son sospechosos de favorecer a integrantes de la organización de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, mediante el establecimiento de medidas cautelares.
Los detenidos son de apellido Ramírez y Valverde.
La investigación señala que ambos funcionarios habrían favorecido a varios integrantes de la familia de Arias Monge dentro del caso conocido como “Colorado”.
En esta causa figuran como imputados el padre, la pareja y la hermana de Alejandro Arias.
La audiencia de medidas cautelares del caso Colorado comenzará este jueves en la Jurisdicción de Delincuencia Organizada de San José.
La investigación contra los jueces está a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, con apoyo del Organismo de Investigación Judicial.
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