Detienen jueces que habrían favorecido a alias “Diablo”

Dos jueces penales de Pococí son sospechosos de favorecer a integrantes de la organización de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, mediante el establecimiento de medidas cautelares.

Los detenidos son de apellido Ramírez y Valverde.

Jueces habrían dejado en libertad a familiares de “Diablo”

La investigación señala que ambos funcionarios habrían favorecido a varios integrantes de la familia de Arias Monge dentro del caso conocido como “Colorado”.

En esta causa figuran como imputados el padre, la pareja y la hermana de Alejandro Arias.

Audiencia inicia este jueves

La audiencia de medidas cautelares del caso Colorado comenzará este jueves en la Jurisdicción de Delincuencia Organizada de San José.

La investigación contra los jueces está a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, con apoyo del Organismo de Investigación Judicial.

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