Expediente revela nuevos detalles de los jueces que tenían sexo en su oficina

El expediente judicial que mantiene bajo investigación a dos jueces de Pococí revela que ya sospechaban que las autoridades los vigilaban, mientras mantenían conversaciones en las que cuestionaban e insultaban a otros funcionarios judiciales.

“Puede que hayamos estado intervenidos”

Según los documentos judiciales, uno de los jueces llegó a plantear que durante meses sus comunicaciones pudieron haber sido intervenidas. La sospecha surgió mientras hablaban sobre la posibilidad de que las autoridades ya tuvieran información suficiente para actuar contra ellos.

La investigación apunta a que los funcionarios eran conscientes de que podían estar bajo seguimiento, un elemento que tomó relevancia dentro de las diligencias realizadas por el Ministerio Público y el OIJ.

Fuertes insultos contra un fiscal

En otras conversaciones, los jueces también se referían de manera despectiva a un fiscal, a quien señalaban como posible responsable de que información sobre la investigación hubiera llegado a las autoridades.

El expediente recoge expresiones ofensivas contra el funcionario y muestra el nivel de molestia que tenían los investigados con quienes consideraban que podían estar detrás de las pesquisas.

Hablaban de eliminar información

Las conversaciones también revelaron que uno de los jueces hablaba sobre la posibilidad de eliminar chats y vaciar conversaciones, mientras comentaba las capacidades del OIJ para acceder a información almacenada en teléfonos celulares.

Para los investigadores, estos intercambios son relevantes porque muestran que los sospechosos conocían la existencia de controles y estaban preocupados por la información que pudiera quedar almacenada en sus dispositivos.

Investigación por presuntos nexos con “Diablo”

Los dos jueces se investigan por un supuesto favorecimiento a personas vinculadas con la estructura de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.

El expediente también documenta comunicaciones entre uno de los jueces y la hermana del líder criminal, así como el presunto traslado de información reservada.

Además, en una de las conversaciones el juez habría solicitado a la hermana de “Diablo” un puesto de lotería, según consta en la orden de allanamiento.

Pese a los elementos expuestos en la investigación, los sospechosos se encuentran en libertad tras la audiencia correspondiente.