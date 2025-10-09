El reconocido cantautor colombiano Juanes se encuentra en Costa Rica grabando su más reciente proyecto audiovisual. Así lo reveló el propio artista a través de una historia publicada en sus redes sociales, así como en varios videos compartidos por seguidores que lo han visto en diferentes locaciones del país.

Grabaciones en el caribe y otras regiones

Uno de los primeros escenarios elegidos fue Puerto Viejo, en la provincia de Limón, donde se observó parte de la puesta en escena y el detrás de cámaras. La visita del cantante fue gestionada en conjunto con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Aprovechando las bellezas naturales

Juanes, intérprete de éxitos como La camisa negra, Adiós le pido y Me enamora, decidió aprovechar los paisajes y atardeceres costarricenses para su nuevo proyecto musical. Las grabaciones también se extenderán a Guanacaste y la zona norte, con locaciones en cataratas, playas, pozas, las faldas de un volcán e incluso un teleférico.

Este proyecto refuerza la imagen de Costa Rica como un destino atractivo para producciones internacionales, combinando música, cultura y naturaleza.