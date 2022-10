Estar a las puertas del mundial pone en tensión a todo el mundo futbolero, a menos de un mes para que arranque el torneo más importante del deporte, los jugadores que sufren lesiones encienden las alertas en sus selecciones.

Este fue el caso de Juan Pablo Vargas quien salió lesionado del último juego de Millonarios.

El equipo de Vargas perdió 0-1 ante el Tolima y comprometió su clasificación a las cuadrangulares.

Posterior al juego donde el tico salió lesionado, el medio el Nuevo Siglo, logró recoger las declaraciones del nacional, donde Vargas le bajó la preocupación a su lesión.

“No fue algo demasiado grave, existió el dolor en el momento que tal vez no te permite continuar porque sabes que hay un compañero al 100% para entrar y también por precaución para que no se empeore la situación”.

Vargas señaló que pronto estará de vuelta con su equipo y esto también da un respiro a la selección.

“Cuando volví a entrar, me dan el balón e intenté un pase pero me sentí limitado en la movilidad del tobillo, por eso pedí el cambio, para no arriesgarme a que sea algo más grave. No es una situación alarmante, nada que tenga que sufrir y seguro pronto estaré de vuelta”.