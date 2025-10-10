Escrito por: Eduardo Troconis

La Sele igualó en su visita a Honduras en la noche de este jueves y sigue sin conocer la victoria en la fase final de la eliminatoria al Mundial 2026. A pesar de esto, la selección nacional sigue dependiendo de sí misma para lograr la clasificación.

Tras el partido, varios jugadores se detuvieron en zona mixta para dar declaraciones a los medios de comunicación, entre ellos, Juan Pablo Vargas, quién se mostró especialmente contento con la vuelta de Kendall Waston a La Sele

Esto dijo el central

“Ganamos mucho con Kendall, porque tuvimos la solidez defensiva que no habíamos tenido. Siento que debíamos partir desde ahí, me parece que el trabajo fue estar ordenados y fue positivo”, Dijo Vargas en declaraciones recogidas por Deportes Repretel.

Sobre el orgullo de la selección nacional

“No es que no tuviéramos orgullos (en partidos anteriores). Para mí el orgullo de defender esta camiseta (de la selección), no lo negocio con nadie y espero que ningún compañero igual. Sí, se habló que estamos jugando una eliminatoria y que no pueden pasar cosas que ya sucedieron, todos queremos hacer las cosas bien”, aseguró el central.

Sobre las opciones reales de Costa Rica de ir al Mundial

“Tenemos la clasificación en nuestras manos, depende de nosotros. Un empate en Honduras y haciendo nuestro trabajo en Honduras, no debe verse como malo”.

La Sele recibirá a Nicaragua el lunes en el Estadio Nacional.