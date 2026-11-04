Juan Gabriel estuvo detrás de uno de los grandes éxitos de José José

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

“Lo pasado, pasado” fue escrita por Juan Gabriel e interpretada por José José a finales de los años setenta. La unión entre la pluma de uno y la voz del otro terminó dando como resultado uno de los grandes clásicos de la balada romántica.

La canción habla de cerrar ciclos, dejar atrás lo que ya ocurrió y aceptar que el presente puede ofrecer nuevas oportunidades. Su mensaje de superación hizo que rápidamente conectara con el público y se convirtiera en una pieza fundamental del repertorio del Príncipe de la Canción.

En semifinales, Alejandro Gonzalo Quesada tendrá que hacer suyo este clásico y demostrar que, en una competencia donde cada gala abre una nueva oportunidad, lo pasado realmente puede quedar atrás.

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