Juan Gabriel Calderón dirigirá el Clásico 367 de la historia

El árbitro mundialista Juan Gabriel Calderón se perfila como el principal candidato para impartir justicia en el Clásico 367 entre Alajuelense y Saprissa, que se disputará este sábado en el Estadio Alejandro Morera Soto.

De confirmarse su designación, Calderón dirigiría el Clásico número 15 de su carrera y fue el encargado de impartir justicia en 3 de los últimos 20 enfrentamientos entre ambos equipos.

Su clásico más reciente fue el 22 de mayo del 2025, cuando Alajuelense derrotó 1-0 al Deportivo Saprissa en el estadio rojinegro.