Esta mañana el presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, visitó el programa 120 Minutos de Deportes Repretel, en el que conversó sobre el tema de la relación del club con algunos jugadores y entrenadores.

Tres de los nombres más fuertes fueron Joel Campbell, Jeaustin Campos y Hernán Medford, y Rojas aseguró que con dos de ellos “los puentes están quemados”.

Acá un resumen de la entrevista:

¿Mientras Juan Carlos Rojas sea el presidente del Saprissa Campbell no se pone ese uniforme?

“Vamos a ver, si la decisión fuera mía, yo diría que no, que ese puente está quemado. Como dije ahora, no soy yo el que tomo las decisiones deportivas, entonces yo daré mi opinión, pero no voy a echar para atrás de lo que acabo de decir, que el gerente deportivo está empoderado en tomar decisiones”, declaró Rojas.

El dirigente del club fue claro en que, también, existen situaciones en las que no solo prevalece el tema deportivo:

“Hay algunas cosas que si se salen y son más institucionales, hay algunas consideraciones que no es un no por tema deportivo, sino tal vez por algún otro”.

Sobre la situación del club con Hernán Medford:

“Hay una diferencia entre quemar puente y entre circunstancias, que no se dio en un momento puntual o no se está dando. No porque alguien no llegue significa que hay un puente quemado, además, con Hernán yo tengo una muy buena relación”, afirmó Rojas.

¿Pero dos puentes si están quemados, el de Joel y el de Jeaustin?

“Si”.

¿Qué quemó el puente con Joel?

“Yo creo que las formas, definitivamente. Las formas, la transparencia de decir las cosas y después también de pronto salir a decir algunas cosas, que por lo menos mi interpretación de los hechos no era esa”.

“No voy a decir que estaba mintiendo, tal vez él estaba viendo desde otro ángulo y eso está bien, pero mi interpretación de cómo se dio y cómo creo que eran además innecesario algunos comentarios y además como se dio el tema. Yo quedé bastante dolido de toda la circunstancia”, aseguró Rojas.

Sobre el ADN y el respeto:

“Y además también le digo una cosa, siendo directo. Creo que negar los temas de la importancia del ADN, no es que eso sea el tema principal, pero también eso deja mucho que desear, porque en el Saprissa el ADN es un tema fundamental que nos diferencia, hay una cultura importante y además es uno de los factores de éxito para el Saprissa”.

“Hay que respetar, uno puede estar en otra institución, ser un profesional y respetar a los demás, el futbol da vueltas y nosotros hemos traído jugadores que han ido a Alajuela y han vuelto, yo creo que las formas en esto son muy importantes”, finalizó Rojas.