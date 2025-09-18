Por medio de su X, el presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, lanzó un mensaje tras el empate entre Herediano y Saprissa en el Carlos Alvarado.

Mensaje

Se trata de una frases dichas por Theodore Roosevelt, el presidente 26° de los Estados Unidos:

“No es el crítico el que cuenta; el que señala al que tropieza, o comenta cómo el otro pudo haberlo hecho mejor. El crédito pertenece al que está en la arena, cuya cara se mancha de polvo, sudor y sangre; que lucha valientemente; que se equivoca, que falla una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin error y defecto“, dijo Rojas.

Cometarios

Mayoría de los comentarios son de aficionados morados que reaccionaron con descontento ante la imagen.

¿Qué sigue para Saprissa?

El conjunto dirigido por Vladimir Quesada se enfrentará este próximo lunes contra Pérez Zeledón, equipo que se encuentra en la posición 4° del campeonato.