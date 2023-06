Juan Carlos Rojas presidente del Deportivo Saprissa y parte del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol ha estado al margen de los malos resultados de la tricolor.

Ante esto desde la prensa y aficionados, se ha ejercido un llamado a los actores e influyentes personajes de la federación a que den alguna explicación del por qué el nivel de la tricolor es tan bajo.

Juan Carlos Rojas, decidió romper el silencio este martes y aunque explicó que no puede hablar por un tema de organización, si está preocupado por el nivel de Costa Rica.

“Veo q algunas personas me piden que “salga a hablar” de la Sele… vamos a ver, para que les quede bien claro: La FCRF tiene un protocolo de vocerías, y por lo tanto si uno exige profesionalismo, uno debe entonces ser profesional y respetar esas líneas de comunicación” empezó Rojas.

El presidente y cara del Saprissa explicó que lo que pasa en la federación es por un motivo de quienes deben hablar y quienes no.

“Imagínense que en la Junta Directiva de Saprissa cada directivo saliera por su cuenta a dar declaraciones sin coordinación previa con el presidente o departamento de prensa”.

Rojas exclamó que prefiere mantener el orden por un tema de seriedad para la Federación Costarricense de Fútbol.

“Así NO deberían funcionar las organizaciones bien gestionadas. Y si bien algunos puedan actuar diferente, al menos yo NO voy a contribuir a un desmadre de comunicación desarticulada (así no quisiera yo que sea Saprissa, entonces no voy a actuar diferente en otro foro)“.

Por último, aprovechó su frase final para hablar de la selección y su preocupación por los malos resultados.

“Sobra decir que, al igual que todos, estoy muy preocupado por el desempeño de La Sele, eso es evidente”.