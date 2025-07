El Deportivo Saprissa presentó oficialmente este martes los detalles de su nueva alianza comercial con la empresa Omnilife, durante una conferencia de prensa en la que su presidente, Juan Carlos Rojas, descartó cualquier tipo de vínculo accionario.

“Vuelvo a aclarar, esto no es una inversión, no es un tema accionario, esto es un patrocinio comercial de una empresa que me alegra. Es bonito que cuando se anunció esto con el video espectacular que puso Omnilife, nos trae muchos recuerdos”, expresó Rojas ante las consultas de la prensa.