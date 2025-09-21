El candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, anunció este sábado los nombres de quienes lo acompañarán en la fórmula electoral rumbo a las elecciones de febrero de 2026.

Yolanda Fernández Ochoa disputará la primera vicepresidencia, mientras que Steven Barrantes Núñez ocupará la segunda.

Barrantes Núñez es ingeniero industrial y cuenta con una amplia trayectoria en el régimen municipal. Fue alcalde de Coto Brus y desempeñó funciones en el gobierno local de Golfito y en la Asamblea Legislativa.

Con esta presentación, el PUSC refuerza su propuesta electoral para las próximas elecciones, destacando la importancia de la experiencia y el compromiso social en la construcción de un país más justo y equitativo.