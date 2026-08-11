JPS lanza alerta por juego falso que podría estar engañando a compradores

La Junta de Protección Social (JPS) lanzó una alerta a los jugadores ante la circulación de un supuesto juego que utiliza elementos que podrían hacerlo parecer un producto oficial de la institución.

La advertencia busca evitar que las personas compren productos que no cuentan con la autorización de la JPS o que puedan llevar a los consumidores a creer que participan en una lotería oficial.

JPS pide a compradores estar atentos

La institución recordó a los jugadores la importancia de verificar el origen de los productos de lotería antes de realizar una compra.

El juego que motivó la alerta no corresponde a uno de los productos oficiales comercializados por la JPS. Por esta razón, la institución pide a los consumidores no dejarse llevar únicamente por el diseño o la apariencia del producto.

La recomendación cobra especial importancia ante la posibilidad de que algunos compradores confundan este tipo de juegos con productos autorizados.

¿Qué deben revisar los jugadores?

Antes de adquirir un producto, los compradores deben comprobar que se trate de un juego oficial y que su venta se realice mediante los canales autorizados.

Además, la JPS recomienda prestar atención a los elementos que identifican sus productos oficiales y evitar adquirir juegos cuyo origen no pueda verificarse.

JPS alerta sobre posibles confusiones

La circulación de productos que pueden parecer oficiales genera confusión entre los consumidores, especialmente cuando utilizan nombres, diseños o referencias relacionadas con eventos de gran interés.

Por ello, la JPS insiste en que los jugadores deben informarse y verificar la autenticidad de los productos antes de pagar por ellos.

La institución también recuerda que adquirir productos fuera de los canales autorizados puede representar un riesgo para los compradores.

¿Dónde comprar productos oficiales de la JPS?

Los jugadores deben recurrir a los canales y puntos de venta autorizados por la Junta de Protección Social para adquirir sus productos de lotería.

Ante cualquier duda sobre la autenticidad de un juego, lo recomendable es consultar directamente la información oficial proporcionada por la JPS antes de realizar una compra.