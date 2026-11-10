¿Joyería personalizada y jabones artesanales? Dos ideas para regalar y consentirse

Ariana Rodríguez, Judy Abarca y Sharon presentan joyería, jabones y postres artesanales.

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Dos ideas para regalar y consentirse, como joyería personalizada y jabones artesanales, fueron presentadas en la sección de emprendedores por Ariana Rodríguez, Judy Abarca y Sharon, quienes mostraron sus propuestas creativas.

Ariana Rodríguez explicó qué diseños elabora en joyería, los materiales que utiliza y la posibilidad de personalizar cada pieza según el gusto del cliente.

Judy Abarca detalló los aromas y diseños de sus jabones y para qué tipo de piel funciona cada uno, mientras que Sharon presentó sus postres, sus sabores y cuál es el más solicitado.