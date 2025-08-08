Las joyas perduran como regalos simbólicos cuando se seleccionan según el estilo personal de cada madre, explica Cesia, diseñadora de joyería, quien recomienda piezas clásicas para adultas y diseños vibrantes para jóvenes, evitando tendencias efímeras que pierden relevancia.

Aunque materiales como oro o plata exigen limpieza profesional periódica para mantener brillo, su valor emocional potenciado por detalles personalizadostrasciende modas, lo que no solo celebra vínculos afectivos, sino que también crea herencias tangibles transmitidas entre generaciones.