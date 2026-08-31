Tres jóvenes protagonizaron una actividad que los puso en riesgo. Se subieron en la parte de trasera de un camión, en el sector de el Alto de la Trinidad, Moravia.

Según la página “Accidentes Costa Rica”, viajaban de polizones.

Video de los jovenes subidos en la parte trasera de un camión

El video de la página anteriormente mencionada muestra cómo los tres van sostenidos, con sus pies a centímetros de la calle, en un acto que los expone a caídas, frenazos o golpes.

Dicho material es también un llamado de atención para que los jóvenes no cometan este tipo de imprudencias, que podría llevarlos a sufrir un accidente.

La publicación generó todo tipo de comentarios. Los usuarios señalaban el accionar de los jóvenes.

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