Jóvenes ilustradores recorren Costa Rica inspirados en personajes y tradiciones

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Los jóvenes ilustradores recorren distintos rincones de Costa Rica con obras inspiradas en personajes de pueblo, leyendas y tradiciones que forman parte de la identidad nacional.

Este grupo de artistas traslada sus dibujos por el país, entre ellos creaciones basadas en el querido Marito Mortadela, para demostrar que las raíces también pueden contarse con trazos y colores.

La iniciativa transforma las costumbres costarricenses en ilustraciones llenas de creatividad, de modo que la tradición sigue dibujándose para las próximas generaciones.