Felipe Loaiza, quien cubrió el evento, destacó que los jóvenes participantes, provenientes de colegios públicos y privados, combinaron tecnología y robótica para abordar problemáticas nacionales y globale.

Diseñaron proyectos que buscan generar cambios positivos en la sociedad, demostrando un admirable compromiso no solo con el estudio sino con el mejoramiento del mundo.

Lo que los convierte en ejemplos a seguir para las nuevas generaciones, y refleja el potencial de la educación costarricense para innovar en soluciones reales.