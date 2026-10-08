Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Jorge Zúñiga, joven tico con récord Guinness, llega a La Voz del Más Allá para interpretar a Vicente Fernández en el programa de Repretel Canal 6.

Su mamá le impulsó el amor por la música ranchera, lo que lo llevó a participar en un festival ranchero en México y a tocar junto a los mariachis más conocidos.

Además, cantó con más de 5000 mariachis en Guadalajara, un logro que lo motivó, junto a sus amigos, a inscribirse en el concurso que se transmite los sábados a las 8:00 p. m.