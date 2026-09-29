Joven se vuelve viral al mostrar cómo es cuidar a su padre con demencia

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

Rolo se ha vuelto viral al mostrar cómo es cuidar a su padre con demencia, una experiencia que decidió contar desde su propia realidad.

A través de las redes sociales, ha mostrado con naturalidad cómo es vivir y cuidar a una persona con esta enfermedad, mientras aprende junto a él lo que significa convivir con ella.

Entre momentos difíciles, anécdotas y mucho cariño, se ha ganado el corazón de quienes lo siguen y descubren que no están solos en este camino.